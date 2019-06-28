美國參議院院會今天通過2020財政年度國防授權法(NDAA)，支持對台軍售，美國軍艦也應繼續定期通過台灣海峽。中華民國外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。
外交部表示，參院此次通過的法案內容包括重申「臺灣關係法」及「六項保證」、支持強化臺美國防合作以及美對臺軍售、依據「臺灣旅行法」執行臺美兩軍資深軍事人員交流、擴大在人道援助及災難救助（HA／DR)方面的合作、支持美軍醫療船停靠臺灣作為「太平洋夥伴」(Pacific Partnership)任務的一部分、落實執行《亞洲再保證倡議法》對臺承諾，以及要求美國防部及國務院就中國對臺壓迫情形提交報告等。
外交部指出美國參、眾兩院近年來持續在年度國防授權法案中，積極推動提升臺美軍事合作與交流，充分展現美國會兩院、兩黨對我國防安全的高度重視與支持。外交部將持續密切關注本法案後續審議情形，並與相關行政部門保持密切聯繫，以深化臺美安全合作關係。
(中時 )
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