台中傳統市場小吃美食吸引很多遊客聞香而來，市府經濟發展局即日起至10月推出一系列「市集名攤行銷活動」，針對傳統市集、海線市場、知名夜市等，推出輕旅行、文史導覽、購物促銷、集點摸彩、親子廚藝競賽等精彩活動，搭配7月首屆台中購物節優惠，歡迎全國民眾把握暑假遊台中。

經發局28日舉行「富市台中 閃耀五星-2019市集名攤行銷輔導評核計畫啟動儀式」，邀請12處公有零售市場、3處攤販集中區、2席績優名攤現場設攤，市府中庭有如小型市場。

副市長楊瓊瓔說，許多人心中對傳統市場及夜市有獨特感情，市府重視市場的民生經濟功能，提升台中公有零售市場及攤販集中區的經營品質，讓大家知道台中優秀的傳統市場和觀光夜市。

經發局表示，海線市集市場行銷活動即日起至9月在清水、梧棲、大肚、沙鹿及龍泉5區傳統市場舉辦，並安排在地社區學校藝文表演、集點摸彩、滿額送禮集點、假日市集、親子DIY體驗等活動，增加市場買氣。

很多遊客期待的「傳統市場假日輕旅行」，將於7至10月在大甲、建國市場舉辦10場活動，結合市場特色導覽，並設計認識食材、挑選技巧、調理建議及商品促銷遊程，品嘗傳統市場好滋味。

此外，「好樂市場行銷活動」7至10月在中義市場、豐原市場、建國市場、東光市場舉辦活動，邀請在地社區、學校團體表演吸引人潮。

「攤販集中區假日輕旅行」於中華路觀光夜市、忠孝路觀光夜市、民意文創市集舉行各2場次，配合周邊景點，帶領民眾品嘗美食，認識當地人文、歷史。

(中時 )