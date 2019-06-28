富邦悍將陳品捷本季遇上低潮，一開季前9打數都敲不出安打，甚至5月連6場比賽無安打，在一軍2個月打擊率僅1成36，5月11日遭下放二軍。陳品捷笑說今年遇到「前所未有的低潮」，在二軍靠多看球、多特打找回過去身手。

陳品捷開季在一軍手感奇差，比賽近2個月僅擠出9支安打，打擊率從未超過2成，不過到二軍出賽14場比賽場場敲安，打擊率高達4成84，陳品捷表示在二軍的特打量比一軍多出許多，靠著「多看球、多特打」找回過去身手。

除此之外陳品捷為了讓自己盡快提升手感熱度，透漏每天都提早到球場，「先到球場熱身，再等球隊來後接著一起練習。」陳品捷的努力也得到回報，自本月19日回到一軍後，5場比賽8打數、4安打，其中包含昨日敲出的本季首轟，另外選到6次保送。

陳品捷在返台後第一年狀況很不錯，不過第二年開始對手會針對他做戰術的改變，「到第三年就遇到前所未有的低潮，是新的課題需要克服。」目前陳品捷開啟「選球眼」，減少追打壞球的次數，重返一軍後上壘率高達7成14，「剛開季的時候常打到壞球，這讓對手很容易解決我，近期比較會選球了，少打壞球、消耗對手用球數，能增加投手的壓力。」

(中時電子報)