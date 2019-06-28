18歲大一新鮮人「阿祥」透過網路認識少女「小櫻」，卻因細故脅迫小櫻傳裸照給他，事後阿祥雖坦承犯罪，但他脅迫小櫻傳裸照的行為，與最輕本刑7年以上有期徒刑的「使少年製造猥褻行為電子訊號罪」構成要件相符，雖經減刑，這1張裸照仍讓阿祥遭到重判3年6月徒刑，面臨還沒步出社會就恐先進牢的絕境。

阿祥去年考上大學不久就透過IG認識15歲少女小櫻，但他因故對小櫻不滿，去年11月27日傍晚5時許透過IG向小櫻恫嚇表示「要把妳玩弄別人感情的事張貼在網路靠北告白Facebook社群」。

小櫻獲悉後相當驚慌，隨即在某咖啡店廁所內，以手機拍攝1張上半身裸照後，在6時許傳給阿祥。事後小櫻擔心裸照外洩加上身心受創，選擇轉向警方報案求助。

阿祥到案後坦承犯罪，新北地院合議庭考量他年輕氣盛，因一時衝動無法控制，犯後態度良好、坦承犯罪，倘依上開規定科最低度之刑實嫌過苛，且與犯罪情節失其衡平，特別減輕其刑以符合比例原則。

不過，阿祥所觸犯的兒童及少年性剝削防制條例第36條「使少年製造猥褻行為電子訊號罪」，依情節輕重分為最輕1年以上、3年以上及7年以上有期徒刑共三級量刑標準，偏偏阿祥脅迫小櫻拍裸照情節，和最輕本刑7年的「以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、製造性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品者」構成要件相符。

雖然新北地院合議庭已考量比例原則而酌情減刑，但阿祥仍因為這張半身裸照遭到重判3年6月徒刑，儘管他爭取宣告緩刑，卻又和「需受二年以下有期徒刑之宣告，始能宣告緩刑」要件不符，一旦判刑確定，這名男大生還沒步出社會，就得先為了這1張裸照先入獄蹲苦牢。

(中時 )