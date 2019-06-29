20多歲女子欲應徵航空公司地勤人員，前年1月間遭萬姓男子假冒航空公司人事考官，脅迫為他口交、舔他乳頭，萬男被依強制性交罪嫌起訴後，被害人日前申請40萬元的性侵犯罪被害補償金，但檢方審核發現被害人晚了10天申請，已逾2年的申請時效，無奈駁回聲請。

檢方調查，萬男在求職網站得知被害女子欲應徵地勤職缺，2017年1月6日凌晨，致電她佯稱是副理兼人事考官，以Facetime視訊連絡，萬要她自我介紹，並說明身材三圍後，佯稱做知名品牌內衣公司問卷，要女方傳送穿內衣褲的影像。

萬見女子單純可欺，藉口拿履歷表給她，約她當天凌晨3點在中山區超商見面。萬騙說無處停車，把她帶到車上填履歷，再以車子會遭警方臨檢，開車在巷弄繞行，最後停在天祥路停車格，萬要求女子自慰讓他觀賞，女子拒絕。

接著萬換至後座，自稱要示範打手槍給女子看，並要女子舔他乳頭。女方忌憚對方考官身分，勉為其難配合；萬又要她嘴含其下體，她嚇得拒絕，萬嗆說「我專門從桃園來，妳這樣太沒誠意」兼懷柔喊話「一定讓妳來上班」。

女子無奈，只好輕含萬性器官。萬男在自己打手槍洩慾後，才把女子送回超商前，揚長而去，女子報警偵辦。北檢去年6月底起訴萬男。

今年1月，被害人申請犯罪被害補償，以萬男惡行讓她身心受創，請求精神撫慰金40萬元，但檢方審核時，發現她1月16日提出申請，但案發是2017年1月6日，晚了10天申請，已逾2年申請時限，依法駁回。

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(中時 )