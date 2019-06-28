高雄市長韓國瑜28日傍晚前往西子灣沙灘會館，感謝工商建設研究會南區聯誼會大力捐款贊助市府社會局「珍珠媽媽」計畫共123萬元，補齊未來兩年該計畫之所需經費。對於國民黨29日在台中舉辦第二場的國政願景發表會，韓國瑜表示，還是會平常心，誠懇地說出心中的憂慮與對未來的信心。

韓國瑜表示，明日的國政願景發表會，他將鎖定教育、文化、社會議題，會有關鍵清楚的報告。

對於昨晚和前立法院長王金平吃飯聊什麼，韓國瑜笑答「完全就是聊天，大家都很開心，彼此也約好下次一起開直播」。韓國瑜表示，王院長直播過的對象有前縣長周錫偉、前鴻海董事長郭台銘，昨晚一起吃飯時王金平也大方邀請他未來一起直播。韓國瑜覺得，一起聊天的感覺非常好，所以他也答應王金平，再找時間一起開直播。

至於網傳「喝巴拉刈3CC可以預防登革熱」的荒謬說法，韓國瑜嚴正呼籲，人人都有言論自由，任何好朋友要關心高雄的疫情都很歡迎，但要注意，疫情的發布應該要遵守法律。韓國瑜強調，防疫作為應該要由政府統一公佈，不該引起民眾內心恐慌與不安，也請愛上網的民眾注意求證、勿譲錯誤的訊息以訛傳訛。

(中時 )