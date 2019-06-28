男性避孕措施研究

想避孕的伴侶與夫婦們有福了！英國近年進行的一項避孕藥研究有新進展，這種是一種新型激素避孕藥膏，只要擦在身上就能產生避孕效果，而且更重要的是，它是由男性使用，對於部份使用傳統避孕藥產生身體不適狀況的女性而言，男性避孕藥確實是一大福音。

英國廣播公司報導說，現年29歲的詹姆斯．奧瓦爾斯(James Owers)與27歲的戴安娜．巴德斯利(Diana Bardsley)最近參加了由450對夫婦共同進行的愛丁堡大學男性避孕藥研究專案。在未來的一年之內，他們只能使用這種新型的男性激素軟膏作為唯一的避孕方法。

Had fun discussing #malecontraceptives at @BBCScotland today with @jamesowers - thanks for having us @bbc5live and @BBCRadioScot pic.twitter.com/t6GaYHxYdD — Diana Bardsley (@dianatbardsley) 2019年6月25日

報導說，軟膏的主要成分是黃體酮和睾丸激素(progesterone and testosterone)，其原理是由黃體酮阻止男性睾丸生成精子，從而達到避孕效果，但藥膏中的睾丸激素則彌補了由此所導致的男性體內睾丸激素下降，以達到平衡。研究人員希望這種男性新型避孕藥膏可以成為女性避孕藥丸的一種替代品，讓人們可以長期放心地使用。

參加實驗的奧瓦爾斯告訴BBC說，每次使用時大概只需擠出大約2釐米長的藥膏，分別把它塗抹在肩部和胸部。藥膏3到4秒就會乾掉，然後就能好衣服開始一天正常的工作和生活。

奧瓦爾斯表示，一個星期前他開始停掉其他方避孕措施，他發現用了藥膏後性欲有所提升，也有一點小小的副作用，但完全可以忽略不計。總的來說，使用後的感覺不錯，也因此對未來可能出現的男性避孕產品都持比較積極的態度。

報導指出，同女性避孕藥相比，男性避孕藥一直以來似乎總是很難產。女性避孕藥上市幾十年，而且在全球普遍應用，但男性卻沒有類似的避孕藥。目前，男性已知的避孕方式主要有兩種：保險套或輸精管結紮手術。

男性避孕藥的推廣主要受阻於社會和商業意願，愛丁堡大學的安德森教授表示，雖然有很人感興趣，但製藥業對新興男子避孕藥品不感興趣，可能是男性避孕產品市場信心不足。但如果沒有製藥行業的參與和投資，研究人員只能依賴學術和慈善資金。

但是這種男性避孕藥離上市還有一段時間，業界認為可能要10年，但至少這種男性避孕藥對多人來說都是好消息，尤其是長期服用避孕藥的女性來說，總算可以鬆口氣了。

(中時電子報)