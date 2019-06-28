辛苦大半年，想要安排假期出國放鬆嗎？既然要出國享受，規劃行程就交給專業的來吧！盈達旅行社推出六天五夜北海道賞楓之旅，將帶你遊三大國家公園，包含搭船遊阿寒湖，前往日本最美麗的湖泊「摩周湖」以及雙美瀑布、能取湖賞珊瑚草等等，悠閒的步調非常適合闔家歡樂。

這次旅程都將搭乘酷航往返，主要特色行程包含搭乘阿寒湖觀光遊覽船賞楓、層雲峽黑岳空中纜車以及層雲峽紅葉燈光秀。行程會前往阿寒國立公園，這裡有許多美麗傳說的森林與湖泊，阿寒湖四周圍繞著綠意盎然的森林，而湖面上的雄阿寒岳倒影是亮點之一，吸引許多遊客前往拍照、打卡，還會搭乘觀光遊覽船新賞茂密紅橙橙的楓葉。

阿寒國立公園擁有33種不同風格的傳統溫泉/盈達旅遊提供

行程安排居住在位於阿寒湖畔的鶴雅溫泉飯店，入住其中可以感受阿寒湖獨特的地理位置與日本傳統美學的融合；這裡擁有33種不同風格的傳統溫泉，尤其8樓的屋頂空中露天浴池，可以眺望阿寒湖壯麗的美景。

日本最美麗的湖泊「摩周湖」就隱身在摩周國立公園，這裡的湖水透明度可謂日本之最，裡面的川湯溫泉是日本特有的泉質，而且由摩周湖硫磺山地熱中所湧出的伏流泉水，早在100多年前就以療養溫泉廣為人知。

層雲峽溫泉是北海道難得的溫泉勝地，泉水質地溫和，適合各年齡層/盈達旅遊提供

除此之外，大雪山國立公園是日本最大的國家公園，擁有史詩般壯麗的山岳景致，四周生態豐富，主峰海拔2290公尺，有「北海道屋脊」之稱。知床峠位於「日本最後的秘境」的知床半島是「知床八景」之一，於2005年被列入世界自然遺產，四季皆會看到不同景色，特別在秋季時可看見紅葉景點，此地更是當地人才知道的「羅臼岳」美麗紅葉的秘境之一。這天會入住位於層雲峽的「朝陽亭溫泉飯店」，整體裝潢沉穩舒適，讓人放鬆又自在，而層雲峽溫泉是北海道難得的溫泉勝地，泉水質地溫和，適合各年齡層，一泡即洗滌旅途的勞累。

北海道小樽運河/盈達旅遊提供

沒有去過小樽運河，別說你去過北海道！這裡從明治時代開始，就出現由紅磚灰瓦建造的倉庫群，成了小樽運河的代表形象，許多旅客來到這都會特別放慢腳步，穿梭在街道上的小店，一面欣賞運河風情，讓人覺得既浪漫又愜意。狸小路商店街也是北海道的代表之一，長達1公里的商店街總共涵蓋了7個街口，佈滿藥妝、服飾、餐廳等商店，遊客來到這裡絕對流連忘返、買不完！

很久沒有出國好好放鬆一下了嗎？千萬不要錯過這一次的北海道賞楓行程，黃澄澄又紅通通的楓葉超殺底片，趕緊揪親朋好友一起浪漫賞楓！

(中時電子報)