台中、彰化、南投、苗栗四縣市28日合作辦理「第3屆中彰投苗法制論壇」。（盧金足翻攝）

台中、彰化、南投、苗栗四縣市28日合作辦理「第3屆中彰投苗法制論壇」，產官學界代表齊聚，台中市政府法制局長李善植表示，論壇主題涵蓋食品安全、都市計畫、年金改革及原住民族法制，以論文發表方式交流，針對實務面及法制面提出建議，強化中台灣區域治理。

「第3屆中彰投苗法制論壇」今日在苗栗縣政府第2辦公大樓5樓國際會議廳登場，除中彰投苗縣市代表以外，參與的產官學界包括社團法人台中律師公會、社團法人彰化律師公會、南投律師公會、苗栗律師公會、國立中正大學法律學系、亞洲大學財經法律學系、中華法律風險管理學會、台灣法學研究交流協會、中華民國仲裁協會、財團法人大肚山產業創新基金會等均出席響應。

李善植表示，中彰投苗縣市近年除在法制工作上持續交流，在搶險救災、防制空汙、長照服務、文化交流等層面都落實聯合區域治理、跨域合作理念。

透過這次論壇，各界人士共襄盛舉、交流實務經驗，匯集中台灣區域治理平台能量，為中部地區發展過程中面臨的重大法制問題，尋找解決的方向，提出深具參考價值的建議。

李善植也邀請中部地區各公務夥伴及與會貴賓參與將於7月舉行的首屆「台中購物節」，消費滿500元即可抽千萬豪宅、百萬名車，以及明年即將登場的「2020台灣燈會」，歡迎大家共襄盛舉。

(中時 )