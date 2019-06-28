對於熱愛歷史人文、壯觀建築的旅人來說，吳哥窟絕對是旅遊首選！吳哥窟擁有世界上最大的神廟，來到這裡可以看到保存最完好的聖殿。盈達旅行社推出多種團體行程，無論是喜愛趴趴走還是熱愛自由行的朋友，都能滿足旅客的各種需求。

出國旅遊通常會分為兩種形式，一種是跟隨旅行團，不用自己規劃行程及擔憂各種事物，可以省下很多麻煩；另一種則是自由行，享受自己規劃行程的樂趣，可以隨個人喜好訂定路線及入住飯店等等，自由度很高。

盈達旅行社規劃的【珍愛吳哥 美麗聖卡SPA饗宴5日】，於2013.2016年皆獲得品保認證金質旅遊獎，現更安排搭乘景成航空直飛吳哥窟、入住國際連鎖五星吳哥艾美酒店Le Meridien等，無論是酒店、美食、景點等規劃都深得人心，更能讓消費者感受到用心。

透過5天4夜的行程，使用三日券門票可以參訪高達20個壯麗的古蹟寺廟，像是吳哥窟少有的紅磚雕刻建築─荳蔻寺Prasat Kravan (喀拉凡寺) 、此地聖水具傳有治病療效的涅槃宮Neak Pean、電影古墓奇兵拍攝地點塔普倫廟Taprohm Temple、獲有吳哥藝術之鑽美譽的女皇宮、名列世界七大奇景之一的小吳哥窟、由49座大小寶塔構成一座大寶塔的巴戎廟Bayon等等，完全沒有購物行程，古蹟寺廟看好看滿，正符合喜愛深度旅遊的旅者。

酒店套裝行程可選擇入住酒店，圖為吳哥國際五星艾美酒店/盈達旅遊提供

如果你熱愛自由行，盈達旅行社推出的酒店套裝行程就會很適合，為你做好飯店把關，而且每一間精選酒店都有盈達旅遊為您搭配的獨家組合，如入住國際五星艾美酒店le Meridien，並提供行程使用之3日券門票，官網上還提供建議行程，更獨家贈送【吳哥艾美酒店香氛精油SPA一小時】以及提供三日專屬的中文導遊及專車，省去自己上網找資料的時間與煩惱。

「珍愛雙境」行程有多安排越南一日遊，圖為越南紅教堂/盈達旅遊提供

除此之外，盈達旅行社還特別針對曾經去過柬埔寨想要再去一次的朋友，推出「珍愛雙境 探索艾美 吳哥天空之城 西貢文藝五日」行程，特別運用越南航空胡志明市轉機優勢前往吳哥窟，一同探索西貢IG卡打熱門景點，再前往世界七大奇景之一的吳哥窟。

行程安排將參觀塔普倫神廟、南城門的大吳哥城、巴戎廟、巴本宮殿、古皇宮、古代法院、鬥象台、12生肖塔以及小吳哥窟，其中塔普倫神廟是電影古墓奇兵的拍攝場景，百年老樹攀爬著千年奇石，氛圍神秘又詭譎，可說是很好殺底片的景點。

「珍愛雙境」有別於其他團體特別安排參訪「崩密列」/盈達旅遊提供

值得一提的是，此趟行程特別安排了一般團體不會安排的「崩密列」，這裡距離暹粒市區65公里，是由12世紀蘇利耶跋摩二世所興建，採印度教寺廟風格設計，是吳哥窟建築群中第一座完全用沙石創建的廟。「崩密列」保有最原始的狀態，被叢林嚴密包裹著，且有大規模區域尚未被修復，看的見倒塌、崩壞的殘骸，就像是進入到古墓奇兵的電影場景中。

住宿部分則在吳哥窟及胡志明市皆入住國際五星艾美酒店，堅持讓旅客享有雙艾美酒店的奢華體驗！

辛苦打拚了一陣子，該是時候好好犒賞自己囉！趕緊為自己安排一趟放鬆又有趣的旅程，世界非常大，需要你花時間探索一番！

(中時電子報)