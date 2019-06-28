大政治大爆卦

高雄市長韓國瑜被政治名嘴吳子嘉爆料指他與「王小姐」有私生女，王小姐為此到醫院自行做親子鑑定，已證明與韓國瑜無關。爆料的吳子嘉臉可說被打得好腫。

週刊今爆料，韓國瑜的牌咖「王小姐」與外傳臉書「王可莉」的女子是親姊妹，小女孩是王可莉的外孫女，王小姐自行帶兒女去做親子鑑定，證明與韓國瑜無關。吳子嘉對此回應說，此報導和他在偵查庭所說的完全不一樣。

國民黨北市議員游淑慧在中天政論節目《大政治大爆卦》指出，這件事對太多人造成傷害，包括王小姐、王可莉，還有他們的小孩，全家人這陣子要面對多少人指指點點，一般人為什麼要帶小孩去做親子鑑定，這是很大的侮辱。如果不是因為政治操作，好好的一個家庭，幹嘛要去做親子鑑定，去跟檢察官證明這是誰的小孩。這件事不是烏龍，絕對是陰謀。

國民黨北市議員王鴻薇也點出，這件事是吳子嘉在6/1凱道造勢前爆料，前兩個禮拜被討論到最高點，吳子嘉非常懂得媒體操作，他用擠牙膏的方式一點一點的擠，如今檢方也願加速偵辦，足足一個月才真相大白。如果國民黨重要的初選是接近他爆料的時候 如果大選之前有這種莫名其妙的爆料，選完之後真相大白又怎樣，該傷害的人都傷害到了，可是選舉已經結束。過去有多少這種血淋淋的例子，這樣的嗜血，簡直像鯊魚一樣，太惡劣了！

(中時電子報)