台南市玉井區夏天盛產芒果，吸引全國觀光客來到玉井商圈老街品嘗美味芒果冰，玉井區衛生所為提供觀光客及在地民眾一健康的商圈環境，推動「玉井無菸商圈，健康不吸菸」活動，29日上午10時在玉井北極殿前舉辦無菸商圈揭牌儀式，除了有菸害防制闖關遊戲、宣導活動，還有免費冰品、鹿肉可品嘗。

玉井區衛生所結合玉井里辦公處、社區發展協會、玉井街區繁榮發展協會、冰店及台南市養鹿協會，一起營造玉井優質無菸商圈形象，29日無菸商圈揭牌儀式除了提供300份冰品、300份鹿肉供遊客品嘗，還安排精彩音樂、舞蹈表演。

為讓民眾更了解戒菸的好處及菸品對健康的危害，衛生所設計了精彩的闖關問答，以及趣味吸乒乓球遊戲，讓民眾了解吸菸與肺活動的關係，只要通過闖關就送限量贈品。

玉井衛生所所長林俊吟表示，菸品對人體健康影響甚大，故營造無菸商圈除了能夠提升玉井老街形象，也對在地民眾及觀光客，提供一健康環境。

(中時 )