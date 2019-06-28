竹南水域驚見浮屍卡消波塊 20:532019/06/28 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 竹南青草駐在所水域驚見浮屍卡消波塊，身分不名待警方調查。（巫靜婷翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣竹南鎮青草駐在所往南附近水域28日晚間7點半驚見1具男性浮屍，由於屍體卡在消波塊上，岸巡人員先將浮屍打撈上岸，經救護人員初判男子年約60歲，但身分不詳，有待鑑識人員及竹南警方釐清身分與死因。 (中時 ) #浮屍 #人員 #身分 #竹南 #青草 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》柯瑞想以夢幻隊身分參加東京奧運 09:362019/06/24 體育 阻絕詐騙 內政部新增這項查詢功能 11:502019/06/24 政治 竹南國小活動中心重建 挑高綠建築明年底完工 19:052019/06/24 生活 竹南國小活動中心 重建動土 04:102019/06/25 地方新聞 竹南慈佑醫院深夜火警 緊急疏散 01:482019/06/27 社會 池塘驚見浮屍！撈起後結局神展開 08:122019/06/27 日常 新住民加保農業職災保險 農委會：7月上路 16:322019/06/27 生活 模範公務人員表揚 同仁紛紛獻花祝福 17:202019/06/27 生活 習近平允諾安倍明年春櫻花季以國賓身分訪日 19:592019/06/27 國際 矽品林文伯 以董事身分出席力挺 04:102019/06/28 財經要聞 社會熱門新聞 喝酒、脫褲2選1！女友在旁 渣男仍硬上閨蜜 - 社會 阿嬤帶孫買麵包 慘遭大貨車撞斃 - 社會 - 中時 影》接住公寓墜落2歲嬰 少年成英雄片瘋傳 - 社會 北檢密訊「王小姐」 親子鑑定與韓無關 - 社會 - 中時 綠鬃蜥恐影響飛安 空軍一度展開獵蜥行動 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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