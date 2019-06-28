苗栗縣竹南鎮青草駐在所往南附近水域28日晚間7點半驚見1具男性浮屍，由於屍體卡在消波塊上，岸巡人員先將浮屍打撈上岸，經救護人員初判男子年約60歲，但身分不詳，有待鑑識人員及竹南警方釐清身分與死因。

(中時 )