新北警已將大型車各項違規列為重大違規項目加強執法。（葉書宏翻攝）

近日連續發生板橋區湳雅夜市廠商擅自占用道路濫砍樹木事件及板橋、土城區重劃區大型車違規佔用道路施工等案件，嚴重影響民眾通行與安全，新北警已將大型車各項違規列為重大違規項目加強執法，並對於未依規定申請臨時通行證行駛管制道路、未申請路權施工等路霸行為均加強稽查取締。另外，對於大型車雖然領有臨時通行證，但如果有特定的違規行為，仍將收回臨時通行證，且於6個月內不得再請領，以有效維護大眾行車安全。

新北警表示，大型車輛車體龐大、視野死角與內輪差範圍較大，行駛於路幅狹小、岔路且車多的市區道路，對用路人造成相當大的影響，行車危險性及壓迫感更甚，如大型車、工程施作車等未按申請之時段、路段及區域行駛或施工，更易引發交通壅塞，危害交通安全，今年1-6月大型車事故已造成12人死亡，故新北警除對大型車輛各項重大惡性違規全面加強取締外，對各重劃區及各項建築工程周邊亦將加強巡查，稽查取締未依規定申請臨時通行證行駛管制區；另對已申請臨時通行證之大型車輛如有發現下列情形，將由執勤員警立即依法舉發後收回臨時通行證，且於6個月內該車不得再請領補發：

(1)行駛於未經核准之管制路段或區域。

(2)於禁止行駛時段內行駛。

(3)於新北市轄內違規超載、超速及闖紅燈。

(4)違反道路交通管理處罰條例而發生交通事故者。

(5)臨時通行證未依規定黏貼於右邊擋風玻璃明顯處。

(6)違反橋樑限重或涵洞限高規定者。

新北警統計108年1月至6月份取締大型車各項違規共2萬770件，其中舉發超載、超速、闖紅燈等違規2,877件，取締違反管制規定(未申請臨時通行證、未依核准之時段、路段或區域行駛)共計2,990件。

新北警強調，大型車對於貨物運輸、各項工程建設不可或缺，但對於用路人的安全有一定的風險，所以必須有適當的管理措施，對於已申請臨時通行證之車輛，屬管制區之例外許可，更應遵守相關規定，違者除依規定舉發外並收回臨時通行證，另將限制6個月的申請，呼籲大型車業者務必遵守交通法規與管制規定，在建設發展與交通安全取得平衡點，共同維護交通安全與順暢。

(中時 )