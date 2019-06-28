2019溫布頓網球賽即將在7月1日開打，台灣一姊謝淑薇籤運不佳，首輪就碰到前年法網冠軍、去年溫網4強的拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），勢必會有一場硬仗要打。

溫布頓是年度網壇四大賽之一，男女單打都有128位參賽選手，謝淑薇是台灣唯一在會內賽出賽的選手，名列賽會第28號種子。

謝淑薇去年在溫網最讓人津津樂道的就是擊敗世界球后哈麗普（Simona Halep），爆冷闖進16強，今年繼澳網與法網之後，連續第三場大賽高居賽會種子席位，沒想到這次首輪就遭遇世界級名將奧斯塔朋科。

謝淑薇與奧斯塔朋科曾在2016年澳網首輪交手，當時謝淑薇經過三盤大戰後勝出，接著兩人就不能對決過。

現年22歲的奧斯塔朋科成名非常早，女單生涯最佳殺到世界排名第6，不僅奪得2017年法網冠軍，去年更是一路晉級到溫網最後4強，敗給最終奪冠的德國好手柯柏。可惜最近1年表現不佳，目前世界排名滑落到35，加上謝淑薇籤運不佳，兩人首輪就要展開廝殺。

雙打方面，謝淑薇與捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）剛在伯明罕奪得本季第三冠，此次溫網高居第3種子，但史崔可娃在本周的比賽受傷退賽，是否造成影響仍在未知數；詹詠然、詹皓晴的姊妹檔排在第9種子，期盼能有好表現。

(中時電子報)