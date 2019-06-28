韓國瑜今天出席高雄市里長主席市政推展會餐會，陸淑美(左)與韓國瑜同桌互動冷，陸淑美女兒黃韻涵(右)借機硬蹭韓國瑜。(圖/擷自網路視頻)

國民黨總統初選，黨籍高市副議長陸淑美昨表態挺前鴻海董事長郭台銘，並稱她接觸的市民都支持郭台銘。消息傳出立即遭到大批韓粉抗議，風波掃到陸淑美女兒、國民黨高市立委第二選區候選人黃韻涵，韓粉揚言拒絕票投黃韻涵，要求黃韻涵別找韓國瑜站台。不過，韓國瑜今天出席高雄市里長主席市政推展會的餐會，與韓國瑜同桌的陸淑美互動很冷，但黃韻涵則借機坐上主桌硬蹭韓國瑜。

隸屬高雄白派、前立法院長王金平子弟兵陸淑美，昨天拋出「挺郭反韓」立場，指地方反對高雄市長韓國瑜參選2020總統的聲浪很大，韓對高雄市民的承諾還沒實現，若由郭台銘代表藍軍角逐總統大選，而韓留在高雄市，對中華民國、對國民黨、對高雄市民才是最有利的三贏。

此舉立遭韓國瑜支持者反彈，有人指陸淑美「你挺誰都沒有關係的，這是你的自由，但你女兒的立法委員選舉，也請你不要叫韓市長去站台了，因為他為了高雄市嘔心瀝血，瘦了很多我們很不捨，為了不想他太過勞累，所以我不贊成他給你女兒站台，就是這樣也請你不要去打擾韓市長了，讓他專心做他應該做的事，例如市政或者選總統等，拜託不要驚動韓市長站台了」、「副議長，立委選舉時妳應該不會去拜託韓市長幫妳女兒站台吧！妳要有格調喔！找王金平郭台銘幫忙就可以了，....妳對韓市長太沒道義了」。

面對韓國瑜支持者的反彈，陸淑美今天與韓國瑜共同參加餐會互動尷尬，勉強打個招呼；不過，陸淑美女兒黃韻涵則硬蹭韓國瑜，借機同框一下，完全無視韓粉們的提醒「不要去打擾韓市長」。

不過，前立法院長王金平亦有參加餐會，陸淑美與女兒黃韻涵跟王互動就相當熱烈，陸淑美、王金平兩者頻頻「咬耳朵」，陸淑美還陪著王金平一桌一桌敬酒致意。

(中時電子報)