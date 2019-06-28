靜宜大學為提升文學創作力、發掘寫作新秀，特舉辦「靜宜大學第10屆文學獎」。（陳世宗攝）

「靜宜大學文學獎」從徵稿、初審、複審到決審，歷經4個多月；提升學生的創作能力！（陳世宗攝）

靜宜大學為提升文學創作力、發掘寫作新秀！「靜宜大學第10屆文學獎」今年徵選類別包含生命書寫組、新詩組及小說組，吸引超過170件優秀作品投稿，歷經4個多月嚴謹的徵稿到決審評選出24件得獎作品，也期待喚醒學生對書寫的熱情與喜好！

靜宜校長唐傳義說，「閱讀與書寫」課程是靜宜的重點特色，以創新議題及跨領域學習為主軸，讓學生不受限學科的框架，將專業知能融入敘事力。從參與學生的作品中，感受到豐沛創作能量及豐富的生命故事；感謝專業級評審，給予學生寶貴的建議，還有教師及助教群的協助。

10年有成的靜宜文學獎需要園丁長期灌溉，讓有潛力的文學創作者發光發熱，希望未來有更多美好的文學果實，邁向下一個新里程碑。閱讀書寫暨素養課程研發中心主任陳明柔表示，「靜宜大學文學獎」邁入第10年，參賽作品累計超過1,500篇，並持續穩定成長。

陳明柔指出，最大特色是全校各系所學生積極投入參與，在徵文類別中，以「生命書寫」取代「散文」，讓參賽者重新探索及檢視，個人心路歷程及生命故事。期望藉由文學獎，提升校園創作風氣，看見語文教育創新希望，並培養優秀寫作新秀。

「靜宜大學文學獎」從徵稿、初審、複審到決審，歷經4個多月；評審也是一時之選，包括知名詩人及作家李長青、崔舜華、廖偉棠、李欣倫、房慧真、陳栢青、張亦絢、陳雨航及張惠菁等大師。作家評審也於頒獎典禮，提供專業寫作技巧的建議，以提升學生的創作能力！

感謝靜宜大學讓「文學獎」有了新的類別！作家陳栢青表示，「靜宜文學獎」最特別的是新增「生命書寫」類別，雖然剛開始評選時非常惶恐，但讀完40多篇後，深深被感動，也讓多位評審爭論激烈、僵持不下！

陳栢青指出，參選的每位作者寫出生命的美好及珍貴，讓文學多了新的類別，也重新找回可能及探索的型態；從虛構或非虛構的文學中，回到對生命的書寫。從作品中，也能探索這世代的生活型態，勾動共鳴，讓生命書寫多了不一樣功能，這是非常好的示範。

以「黑犬」為題，榮獲「生命書寫組」貳獎的會計系二年級戴管紘指出，參賽作品描述阿公與小黑犬之間的動人故事。阿公在田裡工作，收養很多流浪犬，其中最疼愛「小黑犬」，之後阿公到養老院，田裡流浪犬一隻隻離開，最後只有最疼愛的小黑犬還在等待阿公，但隨時間逝去，小黑犬也不見蹤跡。

戴管紘說，她小時候與阿公和阿媽同住，關係非常親暱。之後到外地唸書，感情漸漸生疏，甚至沒有聊天話題，彷彿有道牆。透過此次「生命書寫」過程，讓她重新且完整回憶從前經歷及情感，也抒發未曾與長輩說的內容，這是很寶貴的收穫！

台文系高于婷獲獎的小說是描述主角與寵物「六角恐龍」相處過程與生活情節。透過「六角恐龍」，也暗喻在升學體制中，不被社會認同的學生，所需面對真實而殘酷的困境。她指出，透過文學獎最大收穫是結交到志同道合，能一起書寫、討論及前進的好友，希望更多人加入書寫行列。

(中時 )