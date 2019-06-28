自從檢警厲行「偵查不公開」之後，新聞記者採訪刑案新聞處處受限，警局只能頻頻發佈員警「為民服務」的好人好事搏版面。今天在高雄有一名正妹女騎士半途沒油了，她著急地打110向警方求救，警員本著為民服務的精神，幫這名女子買油讓她能啟動騎到加油站，警員的長官就以此發佈「好人好事」的新聞，但是基層員警不覺得這有什麼可以表揚，反而擔心有樣學樣，萬一以後車子沒有都來找警察，豈不是要拉著油灌車，當起流動加油站。

今天上午一名蔡姓女子（約25歲）因為忘了加油，機車騎到沒油後停放在路邊，據《三立新聞》報導，她因為要趕去公司開會、若要牽車去加油的話恐會遲到，因此才向警方求救，蔡女也急得哭了，警員見她如此著急，好意幫她去附近加油站買了20元的汽油，讓她至少能騎到下一個加油站加油，蔡女也因此破涕為笑。

於是這件「好人好事」就被轄區警分局的長官指示發佈「暖警為民服務」新聞，但是新聞發出後，有基層警憂慮，警高層這樣把一堆雜事都攬在身上，只會讓基層警員更難做。員警擔心，民眾看了以後，有樣學樣，不但沒油要找警察，路上拋錨也都打110要警察幫忙，不累死才怪！

(中時電子報)