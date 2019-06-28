知情人指宋仲基提離婚協調前未告知宋慧喬。（圖／翻攝自秒拍）

雙宋夫妻宋慧喬、宋仲基1年8個月夢幻婚姻昨(27日)正式畫上句號，關於兩人離婚主因眾說紛紜，有一說指兩人從去年就為了小孩和作品問題爭吵。今(28日)晚間韓國媒體報導，宋仲基提出離婚調解前並未告知宋慧喬，也就是說宋慧喬根本是「被離婚」，而相關人士透露，宋仲基的動作警告意味濃厚，「暗示宋慧喬如果散布謊言，自己可以公開一切」。

據《CHANNEL A》報導，還原宋仲基提離婚調解過程，據知宋仲基方面是自行先向首爾家庭法院提交調解申請書，27日才透過法律代理人告知宋慧喬，相關人士稱：「這是為了提醒宋慧喬『如果散布跟婚後生活或離婚背景的謊言，宋仲基方面也能夠公開一切』」。

而宋仲基方面除了提出離婚調解，沒另外要求精神賠償費或贍養費等，似乎只想迅速完成離婚手續，其他什麼都不想要，估計一個月後首爾家庭法院將舉行首次調解，若雙方未打算爭執婚變責任，最快今年8月就能完成離婚手續，各自恢復單身。

此外，《Section TV》指出依照韓國法律，離婚可分為協議離婚和離婚調解，前者需要當事人親自到法院2次以上，才能完成離婚手續，而離婚協議只須雙方法定代理人或律師出面，就能走完所有程序，推測這也是身為韓流巨星的兩人選擇走離婚調解一途的主因。

(中時電子報)