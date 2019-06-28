正在日本參加G20大阪峰會的中共國家主席習近平與日本首相安倍晉三舉行會談後，已就習近平明年春季3至4月期間受安倍邀請訪問日本達成一致。兩人並確認日中關係從一時的對立狀態已「回到了正常軌道」。

G20峰會元首過招 「座位+肢體動作」藏玄機

共同社報導，安倍在27日與習近平的會晤中發出訪日邀請，習近平表示願意接受，日程預計設定在明年3至4月。

據與會的日方人士透露，安倍與習近平在會談中一致認為，日中作為「永遠的鄰國」，有必要加強包括首腦在內的高層交往。安倍指出，兩國間秉持「化競爭為協調」等原則，稱「歡迎日中關係逐步取得新發展」。

報導指出，習近平曾在2013年就任中共國家主席後首次訪日，他在2009年擔任副主席時也訪問過日本，而上一次以中共國家主席身份訪日是2010的胡錦濤。這次安倍與習近平的會談則是兩人之間的第10次會談。

安倍在會談一開始表明看法稱，「日中關係完全回到了正常軌道」。他希望在明年櫻花開放之際，迎接習主席作為國賓訪日，把雙方關係提升至下一個高度。習近平對邀請表達謝意，並認為這是個不錯的主意。

在會談上，安倍圍繞美中貿易摩擦，敦促中共就成為焦點的侵犯知識產權、強制技術轉移和產業補貼作出改善。考慮到定於29日舉行的美中首腦會談，他還指出通過對話解決問題的重要性。有關G20主要議題之一的自由貿易，雙方就發展自由公平的貿易體制達成一致。

報導說，安倍要求中共對公務船在尖閣諸島（大陸稱釣魚島）週邊的活動採取自我克制，並就南海問題指出非軍事化的重要性。他還提出希望中方解除福島核事故後持續的食品進口限制，習近平表示將基於科學依據來應對。

(中時電子報)