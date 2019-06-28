長榮空服員罷工28日勞資雙方進行會談，針對8 大訴求方向做調整進行意見交流，團協議項投票提早至28日晚上10點至29日中午12點，然而會員看過長榮資方方案後，認為改變並不大，根本羞辱罷工空服員的決心。
長榮資方方案如下：
1、參與罷工行動之會員給予不秋後算賬協議，並與桃園市空服員職業工會長榮分會簽訂和平協議。
2、飛安服勤獎金短班含過夜班一趟來回NTD300 ，越洋航線來回一趟NTD500。
3、BR198、BR108東京航線10月到3月共六個月開放過夜，BR716北京航線6月到8月及4月開放過夜。
4、每月固定舉行勞資協商會議，每季固定舉行董事長或總經理會議，每半年檢討服務流程及班表規劃。
5、人評會開放民選教官五名，輪值參與人評會議，佔一席陪審委員，具發言表決權，以及一名現役空服員陪同當事人。
6、給予空服員職業工會理監事共11名（依實際人數為主），每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。
投票時間為今晚22：00至明天中午12：00為止，請參與罷工之會員於現場憑罷工行動會員證領取選票參加投票。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。