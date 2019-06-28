罷工空服員多數認為長榮資方方案改善不多。(呂筱蟬攝)

在南崁總部前靜坐的空服員高呼口號，要求資方拿出誠意協商。（范揚光攝）

1名在總部前靜坐的空服員激動落淚。（范揚光攝）

長榮空服員罷工28日勞資雙方進行會談，針對8 大訴求方向做調整進行意見交流，團協議項投票提早至28日晚上10點至29日中午12點，然而會員看過長榮資方方案後，認為改變並不大，根本羞辱罷工空服員的決心。

長榮資方方案如下：

1、參與罷工行動之會員給予不秋後算賬協議，並與桃園市空服員職業工會長榮分會簽訂和平協議。

2、飛安服勤獎金短班含過夜班一趟來回NTD300 ，越洋航線來回一趟NTD500。

3、BR198、BR108東京航線10月到3月共六個月開放過夜，BR716北京航線6月到8月及4月開放過夜。

4、每月固定舉行勞資協商會議，每季固定舉行董事長或總經理會議，每半年檢討服務流程及班表規劃。

5、人評會開放民選教官五名，輪值參與人評會議，佔一席陪審委員，具發言表決權，以及一名現役空服員陪同當事人。

6、給予空服員職業工會理監事共11名（依實際人數為主），每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。

投票時間為今晚22：00至明天中午12：00為止，請參與罷工之會員於現場憑罷工行動會員證領取選票參加投票。

(中時 )