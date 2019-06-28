由《工商時報》舉辦的2019台灣服務業大評鑑，日月潭雲品溫泉酒店以主人式的服務，與服務式的領導，用心款待客人蟬聯「休閒度假飯店金牌獎」；慶祝獲獎迎接暑假旅遊旺季，雲品以「FUN．玩樂」為主題規畫學習型旅遊，融入生活玩樂，推出各種優惠。

雲品打出與旅客同慶的優惠專案，包含「清涼一夏」於住宿期間除1泊2食外，享有啤酒暢飲，滿足大人的暑假時光；也有適合全家的「Famliy Fun」專案優惠每房1位兒童免費住宿。

雲品溫泉酒店總經理陳惠慈表示，雲品溫泉酒店蟬聯冠軍，這個獎是屬於飯店所有員工，但服務創新無止盡；因應家庭旅遊客群增加，未來將打造全新親子共融空間，除樂齡服務外，並規畫幼、兒童設施全面升級，讓入住的家長與小朋友，運用獨特空間設計，用手、腳、腦等多元方式創造美好回憶。

「FUN．玩樂」主題將延續到9月底，融入「學習型旅遊」的概念，串聯在度假旅遊中玩樂以外的「心」收穫。如館外行程到農家「採集美人腿」體驗1日農夫，或到造紙廠「手抄紙DIY」，及響應環保的「彩繪杯套DIY」，激發小朋友的潛力，盡情揮灑創意，更在探索自然中，學習環境保護。

(中時 )