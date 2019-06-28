竹山鎮第4代茶農張軒瑋、張軒浩及張綸哲3兄弟，聯袂參加阿里山春茶比賽，在高海拔青心烏龍組席捲3個「頭等獎」，擦亮「特等茶之家」春勇茶業招牌，世代傳承成為茶鄉美談，更是青年返鄉從事農業的典範。

竹山鎮春勇茶業創立半世紀，第2代張勇欽，及第3代張慶毅、張慶松，擁有一流製焙茶功夫，參加國內各茶區競賽，總共贏得45次「特等獎」，因而被譽為特等茶獎之家。

張軒瑋表示，因為從小就在茶園成長，對茶葉產製流程很熟悉，既然家業已經傳承50多年，建立良好基礎，不能中斷，因此，他們毅然決定返鄉務農，家傳的製茶焙火技術，也讓他們在參加茶賽時事半功倍。

張軒瑋表示，好茶的關鍵在於源頭的茶園管理，種出好茶才能製好茶；其次，焙茶火候的拿捏也很重要，必須不斷試茶修正，既要迎合消費者的口味，也要符合評審的標準，因此，他們經常參加竹山鎮農會和茶業公會的農業課程，並透過農會提供特等茶與比賽茶的品茗，修正烘焙的技巧與程度。

(中時 )