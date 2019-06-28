方文琳今天帶5歲小侄子出席路跑記者會。

方文琳暴瘦5公斤。

弟弟和小侄子到場助陣。

去年在田中花2.5小時跑完21公里。

方文琳預告11月再戰42公里全馬。

54歲美魔女方文琳28日受邀推廣「彰化馬拉松嘉年華」起跑活動，她日前因結膜炎，所以今天戴著墨鏡上台，她的弟弟和5歲小侄子到場助陣，這半年來她因大弟弟癌逝加上姪女車禍驟逝，失去2個摯親讓她悲慟與不捨，體重暴瘦5公斤，現在47公斤宛如紙片人，她分享透過跑步抒發情緒，「每當我跑步的時候，都可以感覺到弟弟彷彿在我身邊」。

她說，50歲那年面臨事業停頓低潮期，加上更年期出現煩躁、悶熱，飆汗生理狀態，內心有股隨時想爆發的情緒，2個熱愛跑馬拉松的弟弟鼓勵她跑步，她覺得跑步累，一度怯步，後來在弟弟說服下，慢慢從2公里、5公里開始跑，去年在彰化田中完成半馬22公里。52歲大弟去年底癌逝，她感性地說「他曾答應要陪我跑一場全馬，但來不及實現就離開了」。

她半年前在大弟的告別佛事答應為他跑一場42公里全馬，「也許正是時候，趁現在還有這股心裡力量，要不然年紀越大也許越沒勇氣」，為了大弟，她今年11月10日將在彰化田中完成人生第一次全馬，全家也會總動員，不過她不會勉強2個女兒，「跑步這種事還是要看自我意願」。

提到更年期那段日子，剛好碰上女兒的青春叛逆期，情緒常常一觸即發，以前遇到不開心就不講話，自己慢慢消化，這幾年因為跑步，多了抒發管道，自己也抓到跑步時的呼吸節奏，一個人可以面對很多自己的問題，心靈反而獲得平靜，女兒也感受到她變得更陽光、健康，現在這股正能量也影響了正和她一起合拍八點檔《生生世世》的演員們，屆時她將帶領吳佳珊、陳文山及彰化幫的米可白、宜珊等一起參加。

(中時 )