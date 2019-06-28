集集鎮以「綠蔭鐵道裡的遊憩樂活小鎮」意象，入選全台經典小鎮，結合集集鐵道支線，列入「寶島仲夏節」鐵道旅遊；日月潭風景區管理處即日起陸續推出物產美食集合周、鐵道生活節等活動，邀請大家體驗小鎮風情。

日管處長洪維新表示，暑假開始，推出集集小鎮系列活動，即日起到7月11日「物產美食集合周」，除了規畫體驗遊程、山蕉列車快閃及假日親子活動，並在集集火車站展示窯燈、香蕉船裝置藝術。

7月29日到8月11日舉辦「鐵道生活節」，包括列車導覽快閃、七夕情人節當日在武昌宮泰順廊橋，拜月老祈求良緣；參加「集愛宣言鐵道音樂會」，感受集集鐵道浪漫風情；9月14日在集集田寮公園舉辦綠蔭野餐饗宴。

為了吸引更多民眾暢遊集集鐵道支線，日管處更整合集集、水里及車埕火車站商圈提供優惠，還可參加消費集章抽大獎，獎項包括日月潭住宿、知名飯店下午茶等。

「2019寶島仲夏節暨集集鐵道小鎮四季漫遊」相關資訊請上「日月潭國家風景區管理處」官網查詢。

(中時 )