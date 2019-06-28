負責20國集團(G20)領袖峰會維安工作的警員又出包。大阪警方28日宣布，負責20國集團(G20)領袖峰會維安工作的20多歲警員，在休息時遺忘了手槍，將槍忘在大阪伊丹機場相關設施的廁所裡，所幸手槍在幾分鐘後被找回，沒有遭到濫用。

這名警員是從島根縣派到大阪支援G20峰會維安工作的，他於28日下午1點35分左右，在緊鄰大阪伊丹機場的機場相關設施使用廁所時，將皮腰帶取下放在架子上，腰帶上裝著附實彈的手槍和手銬，他如廁後忘了重新繫上皮帶就離開了。

警員離開數分鐘後，該設施的管理公司人員進入廁所時發現腰帶和手槍，於是向在附近執勤的警官報備，所幸該設施不對外開放給一般的機場使用民眾，手槍也沒有被用過的跡象。

大阪警方表示，該大樓設有負責在機場維持的警官休息待命處，該警員是在休息時使用了單間的廁所。但依照規定，裝著附實彈手槍的皮腰帶是不能離身的。

(中時 )