好不容易熬過整整一周的梅雨季節，但隨之而來的是高溫炎熱的夏天，而到了明天禮拜六，高溫更將上升到36度，且依舊會有午後雷陣雨發生。

中央氣象局在臉書「報天氣」指出，明天(29日)各地依舊是多雲到晴的炎熱天氣，高溫普遍在35度左右，台北、高雄更將出現36度的炎熱氣溫；環境條件依舊有利於午後對流發展，各地也都會出現午後雷陣雨，山區更有局部大雨機率，氣象局呼籲前往山區活動的民眾務必留意天氣變化，還要小心溪水暴漲現象。至於3號颱風聖帕(Sepat)已經在下午2點減弱為溫帶氣旋。

空氣品質方面，環保署指出，29日受到西南風影響，竹苗空品區以北風速較弱，擴散條件稍差，光化作用及擴散條件影響致午後臭氧濃度易上升；中南部以及東部、外島地區為「良好」等級，北部、竹苗地區為「普通」等級，馬祖還須注意有局部大霧或低雲現象，影響能見度，用路人也必須留意。

(中時電子報)