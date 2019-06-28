鼓鼓會與福利熊前往台東搭乘熱氣球。（全聯提供）

2011年起舉辦的「台灣國際熱氣球嘉年華」以造型熱氣球及光雕秀去年吸引90萬人次造訪，今年邁入第9年，活動自明（29日）起至8月12日共45天將展出40顆造型熱氣球；全聯第3年共襄盛舉讓超市「萌」福利熊3度登上台東鹿野高台，並會與全創作唱跳歌手呂思緯（鼓鼓）參與開幕活動演出。

鼓鼓去年在超犀利趴9與福利熊結為「好麻吉」，兩位好朋友今年一起合拍6支短篇廣告、推廣「夢想福利社」公益商品等，鼓鼓這次在「台灣國際熱氣球嘉年華」除現場演出外，也要體驗搭乘最萌的「福利熊造型熱氣球」。

全聯是全台灣第一個製作造型熱氣球的民營企業，2017年委託天際航空為吉祥物福利熊打了M-77型規格的「福利熊造型熱氣球」，球囊充滿氣體後，體積約2200立方公尺，高度可達21公尺，約7層樓高，因廣受喜愛與歡迎，還被台東縣府頒發「熱氣球推廣大使」。

今年全聯斥資百萬元打造超萌「福利熊熱氣球拍照裝置」，並以時下流行的「撩妹」語錄「沒有水的地方叫沙漠，沒有你的地方叫寂寞」、「你屬什麼生肖？ 我屬於你」等製作4款手拿牌，讓民眾在鹿野高台打卡留念。

因應台灣熱氣球嘉年華到來，全聯與廠商以熱氣球為主題聯手打造多款聯名商品，包括全聯和乖乖聯名的台東紅蔾米乖乖；與華元食品合作的「百慕達脆薯-精選玫瑰鹽原味」；還有悅氏礦泉水福利熊限定版等。

另，鎖定年輕族群喜愛圖文、逗趣生活紀錄的媒體喜好，全聯今年3月為福利熊創立Instagram官方帳號，搶攻網紅市場，目前已破千位粉絲追蹤；此外，也首度以福利熊逗趣、愛冒險的小男孩個性為發想主題，建立逗趣可愛的「福利熊樂園」官方網站，並分為「福利熊劇場」、「家族樹屋」、「福利熊報報」、「田園時光」、「塗鴉森林」、「福利熊聯絡簿」6個主題內容，除了既有的家族介紹、貼圖、漫畫、影片之外，更有福利熊的活動訊息、行程公告，讓粉絲追蹤。

(中時 )