夏語心喊賺到了。

台視、東森戲劇《男神時代》將於7/6、7/7首播，3個多月的拍攝期，劇組人員培養出好感情，演員們常自掏腰包買食物探班，慰勞辛苦工作人員。劇中飾演富二代CEO的劉書宏，現實中的他也是知名牛肉麵店的二代小開，擁有一手好廚藝，日前他為了慰勞辛苦拍攝劇組，加碼請全劇組吃家傳牛肉麵。

當天一早就有戲份的他，不但前一天跟爸媽熬煮湯底到午夜，清晨5、6點還起來幫忙備料，跟劉爸爸一起下廚準備40、50人份的牛肉麵與水餃，再趕到劇組拍攝，讓劇組人員超級感動。原來劉書宏聽到劇組想訂他們家的牛肉麵，但因為劇組的餐費有限，於是貼錢請大家吃。雖然自己貼的金額都比劇組預算還多，但他笑說看到劇組人員吃得很開心、更有動力拍攝就覺得值得。

夏語心笑說「我們一直在說等殺青後，一定要相約去劉書宏家的店，好好嚐嚐他們家有名的牛肉麵跟水餃。但我今天就能先吃到了，還是劉書宏親自備料、煮麵準備的大餐，真的是賺到」。劉書宏說，其實不只有他請客，有次謝佳見明明休假，卻特意去買有名的肉桂捲到劇組探班，「因為他的戲份真的很多、很累，還在難得休息的時候跑來探班，大家都很感動」。

(中時 )