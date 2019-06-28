前立法院長王金平退出國民黨總統初選後，動作頻頻，有粉專做網路投票，問王金平是否會復出2020選戰？至截稿為止，已有6成網友都認為他會復出。

王金平的下一步引起不少人關注，親王金平的高雄副議長陸淑美，表態挺前鴻海董事長郭台銘，被外界解讀王、郭恐結盟。王金平對此回應說，陸淑美的決定，他事前不知道。做這樣的選擇，相信有她的背景、理念跟想法，所以尊重她，人各有志，不要有其他的聯想。

「老天鵝娛樂」粉專則在臉書舉辦網路投票，問網友：你認為王金平會復出2020選戰嗎？3月他說自己是老船長，要用4年帶台灣走向世界，6月他卻退出黨內初選。王金平最近動作頻頻，密會郭董又找顏清標煮水餃，你覺得王金平的下一步是什麼？該投票目前已有1萬2千多名網友投票，60%認為他會復出、40%則認為他不會復出。

網友說：「當副手吧？」、「看媽祖怎麼講。」、「好煩的問題，不知道當藏鏡人算不算復出啊！」、「當個副總統還是行政院長之類的。」、「跟郭台銘合作，給某市長好看。」、「我強4預言公道伯脫黨參選，沒有的話忠孝東路發雞排。」

也有人認為，「王不會復出啦，這局沒有他的餃。」、「金平阿伯什麼都好，就是膽子太小。」

(中時電子報)