上半場4分鐘，費爾米諾近射乏力被門將費南德茲抱緊。29分鐘，岡薩雷斯小角度勁射被阿里森擋出，半場雙方打成平手。53分鐘，巴拉圭後衛巴布埃拉在禁區外撞倒費爾米諾，裁判在翻查VAR後，把這位西漢姆聯後衛驅逐離場，巴拉圭十人應戰，而阿爾維斯的罰球則射斜。及後，巴西屢攻不果，先後有艾佛頓、加比爾傑蘇斯等人的攻門，再加上有後備入替的威廉射門打中門柱。最終，兩隊在法定時間戰平，需要進入互射十二碼階段。雖然巴西有費爾米諾宴客，但巴拉圭亦先後有戈麥斯和岡薩雷斯沒有打進。結果，巴西在驚濤駭浪下晉身四強。

A組委內瑞拉以1勝2和得5分積分居於次席，將於週六03:00迎戰B組次名出線的阿根廷（愛爾達體育一台 單場+場中投注）。

梅西在小組賽3場攻進1球。（達志影像）

B組次名出線的阿根廷小組賽以1勝1和1負得4分積分，即使擁有「世界最強之一」的梅西，加上球隊粒粒皆星，但依然無法踢出應有水準，3場小組賽僅攻進3球失3球，在攻力不足防守不穩的情況下，面對防守穩健的委內瑞拉，恐怕晉級途上難以順利。

阿根廷陣容與實力不成正比。（達志影像）

委內瑞拉3場小組賽僅失1球，面對火力強勁的東道主巴西更是一球不失，可見其防守令人信賴，但3場賽事中有2場是0:0打成平手，僅面對作客能力較弱的玻利維亞能攻進3球並帶走3分，可見其攻擊力亦不足為患。往績方面，3月時委內瑞拉曾以3:1擊敗阿根廷，但考慮到賽事重要，雙方都會小心謹慎，因此相信雙方進球數不多，進球小（中位數2.5）能順利開出，讓分中的（主勝+1）亦是信心之選。

委內瑞拉3場賽事不敗。（達志影像）

8強另一場賽事，黑馬哥倫比亞將於週六07:00對上智利（愛爾達體育一台 單場+場中投注）。

哥倫比亞3戰全勝兼一球不失。（達志影像）

哥倫比亞於屆賽事中表現相當亮眼，3場小組賽3場全勝得9分積分，並合共攻進4球兼一球不失，是本屆賽事唯一一隊全勝及零失球的球隊。對上勁旅阿根廷時，更以2:0完勝對手。

桑切斯低谷反陣成智利晉級關鍵。（達志影像）

而他們8強的對手智利小組賽得6球失2球，打完第二場賽事已確定出線，但最後一場以一球之差當敗予烏拉圭。目前效力英超球隊曼聯的桑切斯本賽季表現差勁，但在國家隊上陣時表現低谷反彈，不僅有交出助攻，更有兩個入球的進帳，相信他仍會是球隊能否順利晉級的關鍵。但面對氣勢強勁的哥倫比亞，智利很大機會敗走，全因智利表現不未能令人信服，近5場賽事有4場都有失球，在後防不穩的狀況下，相信哥倫比亞能取得進球兼繼續保持不失球，不讓分主勝是信心首選。

蘇亞西斯3戰攻進2球，表現亮眼。（達志影像）

週日03:00將上演另一場8強賽事，C組首名出線的烏拉圭將迎戰以較佳成績晉級的小組第三名 — 秘魯。烏拉圭小組賽3戰得2勝1和，分別1:0擊敗智利及4:0大勝厄瓜多，但2:2賽和日本令人費解。隊中主力蘇亞雷斯及卡瓦尼各進2球，表現亮眼。反觀實力次一級的秘魯，三仗僅1勝1和1負得4分積分，分別以5:0大敗予巴西，0:0賽和委內瑞拉及3:1勝玻利維亞，分共得3球失6球，後防表現不穩，相信面對火力強勁的烏拉圭將被一攻即破，讓分主勝（-1）值得一試，大小球（主隊）1.5大球亦可有力開出。

(中時電子報)