陸資原有意接手蘇比克灣船廠，引發美軍一陣驚慌。

曾經是美軍駐菲律賓基地的蘇比克灣，最近因美中在亞太的戰略對抗，再度成為美軍注目的標的。由於目前在蘇比克灣進行開發的韓國造船廠陷入困境，讓美國軍方認為有很大機會可以重返蘇比克灣，在新的美國印太戰略中藉由這個美軍舊駐地重新啟用，可有效控制麻六甲海峽以對抗中共。

《環球時報》指出，美國在南海不斷挑戰中共對當地島嶼的主權聲明，加上新的印太戰略又完全以對抗中共為目標，因此距離南海較近的菲律賓蘇比克灣的戰略意義又再度受到美軍的重視。

報導引述《星條旗報》的消息稱，韓進重工在菲律賓的蘇比克船廠，是世界上第五大造船廠，擁有超過3萬名菲律賓雇員。今年2月破產關閉後有兩家大陸企業公司曾表示接手蘇比克造船廠的意願，此事還一度在美國引發「中共進軍蘇比克灣」的恐慌。不過最後陸企退出，荷蘭達門船廠集團和美國企業成為最新的可能投資者。

報導說，美海軍退役軍官布賴恩．布澤爾在美海軍研究學會網站上撰文提出，韓進蘇比克造船廠的經濟困境，是美軍「重返蘇比克灣的黃金機會」。美國太平洋艦隊副發言人也證實，美海軍正在研究以韓進蘇比克造船廠作為潛在維修基地的可行性，目前還沒有做出最終決定。

布澤爾認為，蘇比克造船廠可以幫助美海軍更好地完成在西太平洋的使命，也有助於對外彰顯美菲牢不可破的盟友關係。因此，美政府應當知會菲律賓，採取可行的政府與社會資本合作的模式，重新開放和營運蘇比克造船廠。

報導指出，蘇比克灣坐落在菲律賓呂宋島西南岸，曾是美軍在東南亞最大的軍事基地，當地可有效控制麻六甲海峽、巽他海峽、望加錫海峽和巴士海峽等，是扼守西太平洋與印度洋的海上交通要衝，戰略地位非常重要。《亞洲時報》分析稱，美軍撤出蘇比克灣以後，菲律賓成為美國圍堵中共的「第一島鏈」上最脆弱環節。

《星條旗報》認為，目前蘇比克灣仍然是美國軍艦和海軍陸戰隊一個經常停靠的港口。隨著中共在南海人造島上增加軍事部署，蘇比克灣作為戰略港口的重要性日益增強。而有了蘇比克造船廠的就近保障，美國海軍不必像以前那樣，把船隻拖到千里之外的珍珠港進行維護或修理。

(中時電子報)