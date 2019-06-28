大陸全國政協主席汪洋今天下午在人民大會堂會見立委高金素梅所率領的台灣少數民族代表交流團。汪洋表示，這次的交流讓北京知道，未來兩岸的溝通要注意少數民族的訴求；高金素梅則表明，人為政治因素的寒風阻擋不了兩岸民間交流的暖流，希望兩岸都拋棄意識形態成見，互助雙贏、共榮共存。

此外，汪洋還說， 中共總書記習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上，提出和平統一的5點重要政策主張，在台灣引起強烈反響。許多台灣同胞都表示願意為實現此一主張，積極加強和大陸各方面的溝通協商。

陸委會對此痛批，「習五條」提出後，中共多次操作我統派人士及政治人物赴陸，藉機申論其狹隘的政治主張，形塑兩岸共議統一的樣版。根據數次所謂「倡議」內容，我們發現北京方面均以相同的論調套用在與我方人士的互動中，藉以宣傳兩岸共同「對話協商」所謂「一國兩制臺灣方案」的統戰假象，臺灣人民絕不認同。

陸委會重申，臺灣社會不分朝野均堅定反對「一國兩制」。中共強調「一中」的「九二共識」就是「一國兩制」，在臺灣完全沒有市場。政府先前已一再提醒我政治人物赴陸必須注意社會觀感，並傳達社會主流民意，對於部分政治人物赴陸仍附和中共言論，沒有反映臺灣人民反對中共當局的「一國兩制」、反對北京武力威脅、外交打壓，我方覺得十分不當。

(中時 )