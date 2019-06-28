南投縣警局信義分局迎接暑假，在同富國中，舉辦「原鄉柔道交流成長營」暨青春專案擴大預防犯罪宣導；由教官伊比．伊斯卡卡夫特擔任教練，員警組成帥警宣導團，進行柔道交流，寓教於樂。

信義警分局暑假期間加強宣導反幫派、反吸毒、反霸凌、反詐騙及反援交，交通法令宣導、菸害防制、預防青少年打工被騙被害等，建構「孩子開心、家長安心」的優質成長環境。

因此，信義分局動員偵查隊、第1、2組、警備隊及信義、和社派出所員警組成帥警宣導團隊，並由教官伊比．伊斯卡卡夫特擔任教練，與同富國中及國小學生，進行柔道交流活動，促進青少年瞭解警察角色、功能及增加警民互動，帶領近50名學生體驗警察執勤基礎技能，學生們都玩得非常開心。

活動中提供法律諮詢服務及有獎徵答方式，同學踴躍舉手搶答，過程生動活潑有趣，會場中洋溢青春活潑的氣息，信義警分局長余中義也小試身手與同學們進行對抗賽，並致贈紀念品及感謝狀。

余中義勉勵青少年於暑假期間多接觸正當休閒活動，遠離毒品，避免聚眾滋事、飆車等違法行為。

(中時 )