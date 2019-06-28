據新華社報導，大陸國家主席習近平28日在大阪會見德國總理梅克爾。習近平指出，保持陸德合作大方向不動搖是兩國政府和社會各界的基本共識。在當前國際形勢更趨覆雜多變的背景下，陸德作為全方位戰略夥伴確有必要保持溝通協調。

習近平指出，陸德可以繼續成為平等對話、相互信賴的合作夥伴。陸方歡迎德國企業把大陸視作可靠的貿易夥伴，加大對華投資。大陸擴大開放的承諾絕不是空頭支票，歡迎德國企業繼續深耕大陸市場。大陸歡迎兩國企業和科研機構在自動駕駛、人工智能、5G通信技術等領域開展創新合作。

面對當前國際局勢，梅克爾表示，德國希望與大陸加強溝通、協調、合作。我期待著在不久的將來再次訪華。德方願同陸方探討「一帶一路」框架內合作，積極推動歐盟對華關系發展，爭取早日簽署歐陸投資協定。德陸都致力於維護多邊主義，希加強在應對氣候變化、世界貿易組織改革等領域合作。我們對在貿易領域採取單邊主義、動輒施壓給歐盟帶來的不利影響深感憂慮。

(中時 )