找對人結伴旅遊，足以讓人生留下永恆的記憶。風景再美、食物再美味，缺個懂你的人在身邊，分享的圓滿，總少了一小角。你是那個好旅伴嗎？可以結伴旅行的人到底該有哪些特質？

旅遊有各種不確定的因素，無法讓人跟著計畫走，包括班機取消、天候不佳、身體不適、景點沒開放、活動不如預期、舟車勞頓影響體力等等。一起出遊的旅伴如果無法跳脫失望的不滿情緒，一路上不斷批評抱怨，肯定讓人精疲力竭。

好的旅伴除了可以沿路分享快樂與喜悅，還能在突發狀況時，轉化不悅的負面情緒。旅遊時間有限，花太多時間介意無法改變的狀況，根本無濟於事。擅長正向思考的旅伴，能讓旅途充滿驚喜。

即使共遊，也保有獨處空間

一起出去玩，並非分秒都得黏緊緊；就連跟團旅遊，都留有自由活動的時間。即使是起床、或是睡前的短暫時間，都是單獨累積旅遊經驗值的好時機。每個人都有自己的偏好，無需強迫自己或別人一起行動；也唯有這個時刻，才能體會單獨行動的樂趣。

可以在到達一處景點時，約好集合時間和連絡方式，之後就好好享受一個人的旅遊時光。再度聚首時，彼此分享旅遊心得，甚至交換旅途中隨手獲得的小紀念品，例如咖啡杯墊、旅遊護照章、明信片；幫旅伴帶點小吃，也是個不錯的點子。

再怎麼有趣、無論如何倒楣，都不會轉身離開

旅途總有讓人意外的情況，比如突然蹦出不在計劃裡的有趣活動、在半路的豔遇、或者倒楣一點：行李和護照出了問題，無論是好是壞，好的旅伴不會拋下你而獨自享樂、或逃之夭夭。

這些旅途的突發事件，也考驗著友情和人性。旅伴若能對彼此開誠布公，較容易建立信任基礎，增加心靈連結；有了這一層關係，除了結伴旅遊時能共患難，在人生旅途上，友誼也能長久維持。

共同喜好與習慣愈多，減少期待落差

每個人對於旅遊的期待各有不同，但差距過大，心理難以釋懷，而影響旅遊的興致與好感度。旅行時無須一味迎合旅伴的需求，彼此都要保留相互調整的彈性空間。

在計劃旅遊階段稍加觀察，可以大致掌握旅伴的行事風格與想法，比如他是睡到自然醒、還是一早就出門跑景點？在乎三餐吃什麼、還是隨意都行？喜歡晚上去夜店或其他地點續攤？出發前就摸清楚，合得來最好，談不攏也無妨。對這趟旅行的交集與期待值愈相近，旅行的樂趣就會愈多。

支出有共識，減少金錢壓力

無論是家人或朋友，如果沒事先妥善安排好，金錢永遠都會是壓倒感情的最後一根稻草。除了行前討論好支出的分配方式，旅途中對於花費有任何疑慮，當下就要說出口。如果礙於面子不敢說，下場就是對彼此產生怨懟，然後再也不會有下一趟的旅行。

如果你在乎預算超支，那麼那個願意在旅程裡大手筆好好犒賞自己的人，也許就不是理想旅伴。反之，如果你無需考量預算，成行前要跟旅伴好好溝通，在共同支出的部分，如住宿和飲食等，該如何平均支付，或是結帳時各付各的。

可以放下手機 一起欣賞風景

隨時拿起手機自拍和打卡，是旅途的一大樂趣，不過拍照太過頻繁、太常低頭滑手機，難免破壞遊玩的興致。好的旅伴是一起創造美好回憶的朋友，而非僅供拍照的工具人。

出門放膽玩，勇於嘗新不退縮

當然這是在確保安全無虞的情況下、才能享受的樂趣。好的旅伴不會因為自己的喜好，而任意澆熄你的探險慾望，比如品嚐沒吃過的當地食物、臨時發現新去處而修改旅遊計劃等。好的旅伴可以相互陪伴，一起發掘旅途中的驚喜，享受預期之外的樂趣。

資料來源：Elite Daily、Smarter Travel

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(中時電子報)