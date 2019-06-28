富邦悍將主場迎戰Lamigo桃猿，由上一場完投完封中信兄弟的包林傑，對上挑戰第8場勝投追平索沙的「姐姐」王溢正，本場比賽胡金龍在首局就敲出2分炮，而他單場4打數3安打猛打賞也一路帶領悍將走向勝利，悍將以5比2獲勝。

富邦悍將首名打者陳品捷靠突襲短打形成安打站上一壘，接著胡金龍敲出本季第6發全壘打。3局下半再由陳品捷安打帶起攻勢，胡金龍、高孝儀敲安攻下第3分，雖然桃猿對王正棠跑回本壘是否成功提出挑戰，不過仍維持原判。

6局下半悍將前一個打席剛敲出生涯首安的石翔宇，敲出本場第2支安打，接著陳品捷中右外野方向深遠三壘安打，帶有1分打點，王正棠也補上安打將比數擴大成5比1領先，讓桃猿趕緊換下王溢正，由賴智垣接替投球並結束半局。

而本場比賽包林傑首度對佔桃猿主投5.2局僅失1分非自責分、送出7次三振，桃猿3局上半2人出局後，陳晨威獲保送上壘，林立敲出左外野平飛安打後，陳俊秀再選到保送攻佔滿壘，接著因捕手捕逸讓壘上跑者各進一個壘包，讓桃猿輕鬆攻下首分。

直到8局上半，悍將換上張竣龍投球才讓桃猿再添分數，由林泓育、朱育賢、黃敬瑋連3支安打敲回1分。桃猿本場比賽2度留下滿壘殘壘，終場悍將以5比2帶走勝利。

賽後首度對戰桃猿的包林傑誇讚猿隊不愧是上半季冠軍隊伍，實力很強，今天自己的狀況還不錯，不過有幾顆球失投，3局有遇上一些亂流，姿勢有些跑掉，之後會再看投球影片做調整。

(中時電子報)