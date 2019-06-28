參與罷工的空服員踴躍地排隊投票，表達是否繼續罷工的意願。（范揚光攝）

郭紫嫣希望會員再給一個10天，持續罷工爭取權益。(呂筱蟬攝)

長榮空服員投票從28日晚間10點開始進行。(呂筱蟬攝)

長榮空服員投票從28日晚間10點開始進行。(呂筱蟬攝)

長榮空服員罷工28日勞資雙方進行對談，隨即決定團協意向投票提前至28日晚間10點展開，直到29日中午12點止，所有工會會員，可憑會員證領取選票，採不記名投票，表決將採多數決，預計29日下午2點對外公布是否持續罷工。

在投票開始前，工會先對會員喊話，幹部們似乎意見出現分歧，其中三名幹部代表廖以勤、王美心、黃蔓鈴泛淚表示心中承受許多壓力，也不捨大家在嚴酷的環境下罷工，資方認為若不投下同意票，就會關閉協商大門，自己也想退出往後的協商，此說法一出，引發現場空服員譁然，表示願意站在一起繼續奮鬥。

隨後曾爆發擦屁股事件的空服員代表郭紫嫣，態度強硬的搶下麥克風，表示資方沒有拿出誠意，不應該停止與資方談判與爭取，希望會員持續站在一起，再給一個10天，罷工要繼續堅持下去，現場也贏得空服員的掌聲。

晚間10點起，在現場靜坐的會員們，依序排隊領票、投票，對於投票可能結果不願表示意見。

(中時 )