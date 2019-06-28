新光三越台北站前店「懶得鳥你特展」還原鳥兒的居家生活，有巨型3米高懶得鳥籠。（新光三越提供）

新光三越台北站前店「懶得鳥你特展」有暑假必看的懶得你鳥精選世界名畫。（新光三越提供）

新光三越台北站前店奇維奇娃Cheevit Cheeva，7月4日至17日限時快閃，首4日限定第2杯再半價。（新光三越提供）

新光三越台北站前店與寬宏藝術聯手，邀來創下全球700萬次貼圖下載量的日本超人氣明星貼圖「懶得鳥你」，明（29日）起至9月15日於13F活動會館規劃舉辦「懶得鳥你特展」亞洲首展。

這次展覽規畫6大展區，引進投影科技打造夢幻霧幕，讓參觀粉絲可在巨大童話書、限定版懶得鳥海洋列車一起遊玩，還有全新獨家的懶得鳥之家，以巨型3米高鳥籠還原鳥兒的居家生活，滿足少女心。

今年8月1日是「懶得鳥你」貼圖5歲生日，現場有大型懶得鳥生日蛋糕，還有大型懶得鳥絨毛娃娃與直白妹互動體驗特區，以及設立釋放憤怒情緒的巨大懶得鳥彈弓、直白妹暴力搥。7月29日前憑懶得鳥你特展票根可享超值好康，分享臉書指定貼文再抽悠遊卡加值金500元。

此外，館內同步有網美快閃活動，包括「紅茶花伝 」皇家馬車快閃、正宗泰國清邁人氣甜品店「奇維奇娃cheevit cheeva」，以及BTS、TWICE最愛人氣歌謠三明治7月17日至21日限定4天快閃，每天採限量販售。

另，鎖定台北車站周邊青少年族群，暑假期間特別規畫「夏日動漫手遊祭」，集結萬象物語、永恆的賽妮亞、轉校生等人氣手遊，並與尖端出版合作舉辦三月兔、林青慧等人氣作家的簽書會，還有昆蟲生態體驗展，讓大人、小孩一起開心放暑假。

(中時 )