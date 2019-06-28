亞太防制洗錢組織APG今天正式發布我國第三輪相互評鑑報告，台灣在11個效能遵循項目中，取得共計7個項目，在40個法令遵循項目中，低於未遵循項目者僅7個項目，達到最佳的「一般追蹤等級 (regular follow-up) 」，報告發布後將轉由周邊組織表示意見，並於8月22日於澳洲坎培拉APG年會大會中，由各會員國提問及採認通過。

洗防辦表示，依據報告，我國在11個效能遵循項目中，取得共計7個項目（風險、政策與協調；國際會議；洗錢及資恐金融情報；沒收；資恐調查與起訴；資恐防制措施與目標性金融制裁；資助武擴之目標性金融制裁），屬於實質上相當有效(substantial) (標準值為5個以上)；在40個法令遵循項目中，低於未遵循項目者僅7個項目(標準值係需少於8個)，確定達最佳之「一般追蹤等級 (regular follow-up) 」，比以往評鑑屬於「加強追蹤等級(enhanced follow-up)」，更加進步。

洗防辦指出，該報告發布後將轉由「國際防制洗錢金融行動組織（Financial Action Task Force，FATF）」與其周邊組織計2百餘個會員國，及國際貨幣基金、世界銀行等國際組織表示意見，並於本（108）年8月22日於澳洲坎培拉APG年會大會中，由各會員國提問及採認通過。此段時間內，國內各機關(構)、團體或個人，仍須結合國內外力量，促使各會員國看見台灣的努力與決心，支持台灣順利通過本次評鑑。

洗防辦說，我國為落實國際洗錢防制的規範要求，打擊不法犯罪，杜絕洗錢，以利我國經濟發展，及配合第三輪相互評鑑所需，於106年3月16日正式成立「行政院洗錢防制辦公室」。在法務部全力主導下，結合金融監督管理委員會及相關機關、公民營機構、團體、個人等，由政府高層承諾推動，並修正洗錢防制法等近百相關法規，大量引進國際資源，在認同金融秩序的重要性下，由各公私產業協力及民眾全力支持，實質進展成果終獲國際組織肯認成效，期間近3年籌備與近1年評鑑期，有共計37個政府部門單位、31個產業界戮力投入，實非一蹴可幾。

洗防辦並指，洗錢防制評鑑效益長達近10年，評鑑結果不僅影響我國金融秩序與發展健全與穩定，更實質涉及外商投資對我國金流環境評估，長期影響台灣經貿發展，而評鑑佳績更有助於台灣深化並實質參與國際組織。對此評鑑成果，除感謝各界體認洗錢防制推動工作是國家競爭力重要一環，且在觀念行動一致努力，未來，我國不僅要以經濟繁榮為目標，尚要提升高度，贏得國際尊敬，始得致遠。

(中時 )