無黨籍中壢區桃園市議員張運炳涉嫌賄選，遭桃園地檢署依違反公職人員選舉罷免法起訴，並提起當選無效之訴，地方法院民事庭28日判張運炳當選無效，對此，他未表示意見。

檢方調查，張運炳去年在投票日上午，由他的堂弟載他帶著現金到各處，分別以1萬1000到4萬元不等，向4位選民尋求支持，受賄選民證實張運炳涉嫌賄選，檢方依公職人員選舉罷免法投票行賄罪起訴張運炳，並提起當選無效之訴。

張運炳抗辯，4位選民本來就是他的支持者，縱有賄選，也不影響選舉結果，但法官認為，公職人員選舉罷免法已修改刪除「足認有影響選舉結果之虞者」要件，目的就是要維護選舉的公平、公正與潔淨，無法採納張運炳的抗辯，已判決他當選無效。

跟據了解，若張運炳若不服判決，得向高等法院提出上訴，而二審終結後，不得再上訴到最高法院，屆時若張運炳仍敗訴，國民黨籍葉明月有機會遞補桃園市議員職務。

(中時 )