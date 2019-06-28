安倍向川普伸手卻碰了壁，場面相當尷尬。

日本首相安倍晉三在G20峰會召開前，以東道主身份接待與會的各國領導人，不料又在眾多攝影機與鎂光燈前被舉止粗魯的美國總統川普搞得非常尷尬，當時兩人並肩而立，安倍伸手與川普握手時，川普低看了一眼後望向別處，讓安倍的手一直停留在原處等待，數秒之後川普回過神來才伸手與安倍相握。

外媒報導指出，安倍於G20集團峰會首日在主會場與川普舉行雙邊會談，在二人會談前依例在媒體拍照並行握手禮，但安倍伸手後，川普低頭看了一眼就別過頭去望向別處，讓安倍眼巴巴地舉著手等川普回過頭來握手，最後安倍滿臉無奈地用手輕碰川普，川普才總算伸手與主人相握。整個過程媒體閃光灯狂閃，所有人都拍到了川普粗魯行為又讓安倍尷尬了一次。

安倍伸手，卻遇上川普心不在焉。（圖／Youtube截圖）

安倍與川普似乎是犯沖，先前一次兩人會面時都帶著夫人前往，最後合影時川普往紅毯當中一站，龐大的身驅把安倍夫婦擠到紅毯外，侷限不安的安倍進退兩難，這一幕當時也被媒體逮到，著實在報導上把安掊好好消遣了一番，稱他好像川普的小弟一樣。

今年4月底安倍訪問華盛頓時，與川普會談結束後在白宮門口合照，川普做為東道主，卻在拍照時把安倍夫婦擠到紅毯外。這個鏡頭讓日本人有受辱的感覺，安倍也因此遭到批評。（圖／美聯社）

未來安倍如果還會與川普見面，恐怕要特別留意，免得類似尷尬事件再度發生。對於一個極為重視禮貌的民族，安倍受到川普的奚落不只有損身為領導人的尊嚴，也會讓日本人感到受辱。

川普與安倍的會談包括了貿易、軍事安保，以及美國希望日本多加採購武器裝備等議題，此外還涉及伊朗局勢、朝鮮半島無核化、美朝重啟對話與日韓領袖會談可能性等。

(中時電子報)