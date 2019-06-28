昨日悍將狂攻10分，胡金龍卻4支0交白卷，今日胡金龍單場3安猛打賞還敲出2分炮，帶領悍將以5比2戰勝猿隊，並獲選為單場MVP，賽後胡金龍開玩笑說昨天是「提供出局數」。

昨日悍將打線大爆發，全隊僅敲8安就超高效率攻下10分，不過胡金龍4次打擊都掛蛋，今日他不但猛打賞，還敲出本季第6轟，他賽後笑說，「昨天球隊打太多分了，還是要有人提供出局數吧！」

胡金龍表示今日對王溢正開轟那球主要設定直球做攻擊，而王溢正今天狀況不錯，球速能到147公里左右，知道對手在2好球後想搶好球數，剛好運氣好敲出全壘打。還笑說剛好球夠快才能被他掌握到，如果王溢正投慢一點就可能打不到了。

除了胡金龍外，開季經歷低潮後重返一軍的陳品捷今日也敲出3安猛打賞、有1分打點，胡金龍也稱讚他狀況回來了。而就算上半季無緣冠軍，但職業球員還是不能放棄比賽，每場都要盡力。投手方面比前2年都穩定，帶給球隊不少安定感，要一起備戰下半季，挑戰季後賽。

(中時電子報)