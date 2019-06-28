政治名嘴吳子嘉爆料稱高雄市長韓國瑜和「新莊王小姐」外遇生女，被周刊踢爆，根本就是另有其人，是烏龍一場。傳吳子嘉想要和解，高雄市長夫人李佳芬強調，不會和解，消費王小姐賺錢的人應該道歉。

週刊今爆料，韓國瑜的牌咖「王小姐」與外傳臉書「王可莉」的女子是親姊妹，小女孩是王可莉的外孫女，王小姐已自行帶兒女去做親子鑑定，證明與韓國瑜無關。

對外傳吳子嘉想要和解，韓國瑜表示，沒有直接的聯繫，一切就等台北地檢署的偵辦，因此他不太方便表達任何意見。

市長夫人李佳芬接受TVBS訪問時卻強調，不會和解，因為這件事情就像市長說的，這不是個人恩怨的問題，這是一個社會風氣的問題。這些東西根本就是子虛烏有，很多人其實靠這個東西在賺錢，這些人應該在王小姐提出這樣證據的時候，出面跟她道歉，因為這段時間有太多人去引用這些不實的證據。

被問到認識王小姐嗎？李佳芬坦言，財哥的一些朋友，其實她有一些認識，所以她一講王小姐，她說是不是什麼什麼人這樣子，他們就說「對呀，就是這個人」，她是沒有見過。

李佳芬表示，她聽說，吳子嘉跟別人說，他是瞄著李佳芬來的，就是要讓李佳芬情緒失控，「可是真的很抱歉，我要讓他失望了。」

(中時電子報)