自美國波音737 MAX因兩起致命空難影響，慘遭各國下令停飛，核准復飛日期不明。而美國聯邦航空總署（FFA）26日表示，目前已發現波音737 MAX有新的缺陷，波音表示，預計9月份才會修復所有缺陷，最快十月才有可能復飛，估計上千航班受影響。

據路透社26日報導，波音曾被美國空管部門要求在4月前完成對737 MAX系統修復，至今已超時將近3個月。而FFA在進行模擬測試時所發現又發現一處安全隱患，波音公司必須解決這一潛在風險，才能讓該機型恢復服務。不過，FFA並未進一步詳細說明新發現的缺陷為何。

美國有線電視新聞（CNN）引述2位消息人士透露，新找出的缺陷恐與波音飛機電腦系統有關，並表示FAA 發現的新問題，是在模擬測試時發現機上飛行電腦的資料處理，恐導致機鼻以機師難以回復的方式下壓。消息人士表示，「對進行測試的機師而言，要在數秒內恢復是很困難的；而且如果不在數秒內復原的話，將造成未知的風險」。

波音公司對於FFA新發現的缺陷表示，將同意FFA的決定，並努力修改軟體以符合FFA的要求。在MAX系列適航認證的要求與安全性足夠復飛之前，波音不會把737 Max送給FFA做適航認證。

路透報導指出，一旦波音完成軟體更新，FFA將會檢視其修復履歷並進行適航測試，估計花費兩至三周。這項時程表也意味該機種最快要到十月才會復飛，導致上千航班被迫取消。此消息一出，波音股價一度重挫2%，收盤時已下跌3%。

(中時電子報)