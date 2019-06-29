經常在酒吧出沒的人一定知道，想要發掘酒吧就要深入巷弄中。這次直擊酒吧百慕達三角洲Part2，一樣由youtuber Brandon帶領大家鑽入安和路上的小巷，窺探老前輩開設的「NOX」，究竟兩人會碰出什麼有趣的火花呢？

Brandon帶領大家窺探隱身巷弄內的神祕酒吧「NOX」/業者提供

「NOX」隱身在酒吧一級戰區的安和路巷弄中，大門是神祕又低調的黑色調，與店名西班牙文「夜晚」相呼應。一般來說，酒吧燈光都較黑暗，經常會有看不清菜單的煩惱，但這家卻將菜單放大了，上頭還特別設置照明，讓Brandon大呼這樣的設計很貼心，並特別提到店內最夯的菜色就是滷味拚盤，大讚完全抓到台灣人的胃。

放眼望去會發現店內擺放許多電影人物的玩偶，還有老闆收藏的絕版威士忌及各式酒罐等，充滿歷史與故事的空間讓人流連忘返。設置的VIP包廂空間隱密又舒適，可以容納10-12人，非常適合一群朋友聚會、小酌。

「NOX」酒吧老闆Mordie/業者提供

而店內最特別的飲料非JACK DANIEL’S沾醬口味的飲品莫屬，老闆說，十幾年前在美式餐廳工作過，炸雞都會搭配JACK DANIEL’S沾醬，但他覺得吃炸雞沾醬再喝飲料太麻煩，乾脆將JACK DANIEL’S沾醬做成飲料，一次搞定兩件事情。

JACK DANIEL’S沾醬口味飲料可說是店內最有特色的飲品/業者提供

此款飲料喝起來甜甜的，吃一口炸雞喝一口飲料非常對味，讓Brandon好吃到停不下來。接著，Brandon發出戰帖，希望和老前輩PK調酒，而在過程中一同探討了「經典」調酒的意義，老闆的詮釋簡短而有力，證明了薑還是老得辣！

廷漢企業提醒您：理性飲酒。禁止酒駕，酒後不開車，安全有保障。

NOX

地址：台北市大安區安和路二段71巷7號

營業：21:00-03:00

電話：02-2732-5826

低消：NT400

FB ： NOX Taipei

(中時電子報)