韓黑網路社團「公民割草行動」、「We care高雄」近日發起罷免高雄市長韓國瑜活動，預計在12月25日韓國瑜就職市長周年展開罷免連署。韓國瑜對此表示，「民主社會自由表達意見，他完全尊重」。但韓粉們為韓國瑜抱不平，擬出手反制，有人提議同時發起罷免高雄市長民進黨議員活動，讓專門韓黑的綠營議員剉咧等！

「We care高雄」、「公民割草行動」兩社團指出，依選罷法，市長就任滿1年可提出罷免案，將在今年12月25日後展開罷免行動，屆時會公布連署時間、地點，開放高雄市民簽署第一階段提案連署書。其中，「We care高雄」稱此活動為「罷韓30」，活動幕後推動者是菊時代的高市文化局局長尹立，他表示，「罷韓30」的意思是希望推動連署人數，第一階段和第二階段加起來最後能達到30萬人，基本上兩階段連署只要逾22萬8千名高雄市民連署，罷免案提議就可成立，之後再進行罷免投票。

韓國瑜支持者批評「罷韓」連署是「完全就是民進黨的操作吧，弄了一堆團體，假裝很中立， 很民意」、「認真做事的要被罷免，睡覺、鴨霸落跑中央的沒事，綠色心理變態到極點!!!」、「怎麼沒有正義人士做一個『網路罷免蔡英文活動』，才符合真正公平正義，真正的民心」。

所以，有網友呼籲反制，建議「同時將發起罷免綠畜所有議員的連署。連署也會越來越熱。」、「你們要罷免誰啊，要罷免大家來罷免啊，把全台民進黨議員跟立委全罷光光」。如果，罷免綠營議員連署真的推動，如「白眼女神」黃捷、康裕成、陳慧文、簡煥宗、李柏毅、高閔琳等人可能也要再次接受民意考驗！

(中時電子報)