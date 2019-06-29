誰是美國各州當前最痛恨球星？《Sports Insider》用「hating(痛恨)」與「disliking(不愛)」當關鍵字，統計NBA上季結束後各州推特數據，結果「小皇帝」詹姆斯成為全美最痛恨球星，竟有25州不喜歡他，勇士杜蘭特則以17州緊追在後。

在痛恨詹姆斯的25州當中，竟包含湖人所在的加州，以及熱火所在的佛羅里達州，確實讓人意外，畢竟詹姆斯去年夏天從騎士跳槽湖人，原本以為加州因此改變對他的負面印象，甚至詹皇曾幫熱火拿過兩次總冠軍，佛州仍不喜歡他。

至於詹姆斯家鄉俄亥俄州，最討厭的NBA球星是杜蘭特，主因可能是杜蘭特過去兩年在總冠軍賽幫助勇士擊退騎士封王，杜蘭特前東家雷霆所在的奧克拉荷馬州，也把杜蘭特當眼中釘，因為他在2016年夏天突然無預警宣告跳槽勇士。

排在第3的是即將離開塞爾提克的厄文，他在5州遭到痛恨，其中包含塞爾提克所在的馬薩諸塞州；第4的是「一眉哥」安東尼戴維斯，他被路易斯安那州與阿肯色州討厭，原因是他的前東家鵜鶘就在路易斯安那州，阿肯色州則在旁邊。

唯一痛恨火箭「大鬍子」哈登的州是猶他州，理由其實很簡單，因為哈登今年與去年季後賽，都領軍火箭淘汰位居猶他州的爵士，哈登理所當然成為猶他州球迷最討厭的對象，如今火箭與爵士也逐漸成為西區「宿敵」。

(中時電子報)