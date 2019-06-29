2天前還好好的，2天後竟然分手了？（取自微博）

一度論及婚嫁的范冰冰與李晨，昨(27日)在微博以一句「我們不再是我們」證實4年情斷，然而今日陸網又瘋傳一張李晨、范冰冰在宣布分手2天前的私照，照片中兩人看似感情無異，為何會突然在2天後宣布分手，原因引發外界諸多聯想。

范冰冰宣布分手前2天，其實才有網友爆料自己在韓國書店巧遇范冰冰的照片，且范冰冰身旁還有一位身形激似李晨的男子，兩人看起來關係並無生變，這位網友還秀出范冰冰的簽名，大讚女神親民無架子。

據悉，范冰冰當天是前往韓國為雜誌拍照，而李晨則是私下去探班，至於為何小倆口會在2天後又宣布分手，原因就引發網友諸多揣測，「只有我認為他兩分手是策略嗎？絕對是！」、「25號說好的很，27號官宣分手，戲子終歸是戲子」、「我覺的是炒作而已」。

范冰冰、李晨分手原因傳言多多，有一說是兩人因個性差異太大，愛的時候很愛，吵架時也吵得特別兇，磨合不成只好忍痛分手，另也有傳是自范冰冰爆出逃稅風波後，李晨態度大變，讓這段感情由濃轉淡。

(中時電子報)