命理師江嘉葉以通靈方式發現問題在宋慧喬身上。

韓星宋仲基、宋慧喬離婚震驚全亞洲，離婚原因兜不攏，宋仲基聲明中提及「擺脫現在的傷痛」，宋慧喬則稱是個性不合，但以通靈聞名的知名命理師江嘉葉，就鐵口直斷地表示，雙宋夫婦離婚原因，出在宋慧喬身上！

江嘉葉以通靈方式觀看宋仲基、宋慧喬前世今生，發現前世宋慧喬與宋仲基是母子關係，宋仲基活潑好動，老往外面跑，溫順的宋慧喬管不了他，只能放任宋仲基，宋仲基的不聽話與愛頂嘴，也惹出許多麻煩，傷透了母親的心。

「今生兩人相遇，因前世的緣分，彼此一見面就有親切的熟悉感，加上兩人一起工作拍戲，互相關懷，親密的感情很容易就成為愛情。」江嘉葉稱宋慧喬頭頂有氣直灌全身，個性豪邁如男兒，但也霸氣如男兒，說話俐落尖銳，很容易刺傷人。

而宋仲基個性活潑開朗，眼神柔順，鼻直有氣，有正義感，樂於助人，待人親切不傲慢，很受人喜愛；因此兩人相處的甜蜜期一過，加上各自忙於工作，聚少離多，宋慧喬的霸氣逐漸會引起雙方爭執，個性溫和的宋仲基也有他的個性和脾氣，因此兩人就漸行漸遠，導致婚姻失敗。

江嘉葉把話說白了，直言宋慧喬的驕縱個性，不僅讓她跟婆婆相處有問題，與公公也會有問題，導致宋仲基成為老婆、家人間的夾心餅乾。

宋仲基、宋慧喬甜蜜身影成追憶。(取自宋仲基IG)

不過粉絲也不用太替宋仲基擔心，因為江嘉葉也說，宋仲基脣形稍嫌薄弱，感情不太順，雖屬於晚婚格局，但婚姻還是不錯的，而宋慧喬唇美氣不錯，很有男人緣，感情一波又一波，但要有穩定的婚姻，似乎不容易。

而昨晚韓國媒體CHANNEL A也曝光了獨家消息，稱宋仲基的離婚調解申請是在沒有通知宋慧喬的情況下進行的，而他會選擇走這一條路，是為了盡快完成離婚程序。宋仲基身邊人士更進一步解釋，此一動作是為「提醒」宋慧喬，如果她散布關於結婚生活和離婚背景等謊言，宋仲基就會公開一切事實。

(中時電子報)